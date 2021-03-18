В Минобороны заявили, что западные спецслужбы пытаются активизировать оппозицию в России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спецслужбы ряда западных стран и Украина пытаются активизировать деятельность внутренней российской несистемной оппозиции, спекулируя на теме Крыма. Об этом в четверг сообщил заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном возвращению Крыма в состав РФ.

"Наращиваются попытки спецслужб ряда западных стран и Украины активизировать деятельность внутренней российской несистемной оппозиции, пытающихся заработать на теме Крыма свои тридцать сребреников, в том числе путем вовлечения в незаконные протестные акции несовершеннолетних граждан", - сказал Картаполов.

Кроме того, по его словам, за семь лет небывалый подъем национального самосознания и патриотизма, которые вызвала Крымская весна, начинает угасать. "Подрастающее поколение начинает забывать об этом событии, либо судить о нем по примитивным оценкам и шаблонам, распространяемым в медиа- и интернет-пространстве, где нередко навязывается стереотип о так называемой аннексии Крыма", - сказал замминистра.

"Используется и другой подход с точки зрения плюсов и минусов вхождения Крыма в состав России и дотационности региона. Такая деструктивная позиция насаждается западной пропагандой и имеет целью опорочить и опошлить высокий порыв Крымской весны, внести раскол в российское общество", - продолжил он.

Замглавы Минобороны подчеркнул, что в связи с этим оборонное ведомство нацеливает командование, военно-политические органы на проведение системной разъяснительной работы с военнослужащими и молодежью, делая основной упор на общность и неразрывность истории России и Крыма.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Эти события получили название Крымская весна.