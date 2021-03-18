Глава Роспотребнадзора допустила ослабление ограничений из-за коронавируса к лету

"Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие-то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть", - заявила она в четверг в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Попова отметила, что сегодняшние меры борьбы с коронавирусом на всех уровнях показывает хороший результат, в частности благодаря "самоотверженности и приверженности россиян ко всем правилам, которые мы на сегодняшний день вынуждены соблюдать". "Мы оказались очень дисциплинированными в части соблюдения всех требований. И это дает сегодняшний результат. Сегодня очень важно отметить, что соблюдение этих требований, соблюдение всех правил там, где можно их как-то смягчать, это, безусловно, делается, но там, где этого делать не нужно, это и не происходит. Обязательно нужно соблюдать все, что сегодня предписано", - заключила она.

По словам Поповой, отмена масочного режима и других серьезных ограничений из-за коронавируса в России пока преждевременна. "Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится. Пока сегодня все требования по защите своего здоровья - по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", - сказала она.

При этом Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране в целом стабилизируется, но еще остается напряженной.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что офисы в настоящее время достаточно безопасны с точки зрения возможного заражения коронавирусной инфекцией. "Здесь тоже были предприняты меры. И сегодня офисы - достаточно безопасное место", - сказала она.

По словам Поповой, чаще всего заражение коронавирусом сейчас происходит внутри семьи.