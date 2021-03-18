Комитет Госдумы вернул авторам законопроект о штрафах за организацию попрошайничества

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг принял решение вернуть авторам - депутатам от фракции "Справедливая Россия" - законопроект о введении административных штрафов за организацию занятия попрошайничеством.

Причиной послужило отсутствие обязательного отзыва правительства, который необходим при внесении законопроектов об изменении Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Авторами проекта были лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и первый замруководителя Проект вернули из-за отсутствия обязательного отзыва правительства фракции справороссов Михаил Емельянов. Депутаты предложили установить, что "деяния, направленные на организацию занятия попрошайничеством, если лицо ранее не привлекалось к ответственности за их совершение, влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей или административный арест на срок от 10 до 15 суток".