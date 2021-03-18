В Воронеже впервые с начала пандемии разрешили общегородской выпускной школьников

ВОРОНЕЖ, 18 марта. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев разрешил провести 2 июля 2021 года в Воронеже общегородской выпускной вечер для школьников, с начала пандемии коронавируса это первое одобренное властями региона массовое мероприятие. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Воронежа.

"Губернатор Александр Гусев одобрил проведение в Воронеже общегородского выпускного в 2021 году. Такое решение было принято в ходе рабочей встречи губернатора региона Александра Гусева и главы Воронежа Вадима Кстенина", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первый массовый общегородской выпускной вечер школьников прошел в Воронеже в парке "Алые паруса" 28 июня 2019 году, он собрал более 4 тыс. человек. В 2020 году власти отказались от массового мероприятия из-за пандемии коронавируса. "Нами уже определена дата - 2 июля, местом проведения выпускного вновь станет парк "Алые паруса". Безусловно, несмотря на позитивную динамику заболеваемости, мы будем предпринимать максимум усилий, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба главу Воронежа Вадима Кстенина.

Как уточняется в сообщении, в ближайшее время власти города разработают план мероприятия, выберут артистов и музыкальные коллективы для выступления перед выпускниками школ.

С начала пандемии в Воронежской области, по данным федерального оперативного штаба, выявлено 72 459 случаев коронавируса, из них 66 850 человек выздоровели, 2 216 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия, с мая необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.