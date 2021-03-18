Нарышкин: трехтомник об истории Крыма ознаменовал возрождение местной исторической школы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Выход трехтомной монографии об истории Севастополя и Крыма стал свидетельством возрождения региональной научной исторической школы. Такое мнение выразил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Фундаментальный труд, который мы сегодня презентуем, стал важным достижением отечественной исторической науки, это свидетельство возрождения севастопольской исторической школы, исчерпывающий справочник по истории города, потребность в котором давно назрела. И, наконец, это платформа для дальнейших исследований - как краеведческих, так и академического уровня", - отметил он.

Нарышкин напомнил, что выход новой трехтомной истории Севастополя, изданной под эгидой Российского исторического общества и при поддержке фонда "История Отечества", приурочен к седьмой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России, которая отмечается 18 марта. На полуострове события 2014 года называют Русской весной. "Хотел бы поблагодарить в этой связи севастопольских историков, которые за 23 года под украинской властью не изменили ни своей профессии, ни принципам, а кроме того сохранили научную школу, продолжая накапливать знания и делиться ими со своими земляками", - подчеркнул он.

Председатель РИО обратил внимание, что в составе авторского коллектива работали и московские, и санкт-петербургские специалисты. Работу севастопольских авторов координировало отделение Российского исторического общества в Севастополе под руководством члена Совета Федерации от исполнительной власти Севастополя Екатерины Алтабаевой. Работа над книгой шла три года.

Фундаментальный труд стал первым изданием, охватывающим полную историю полуострова. Монография включает период времени с палеолита, историю Херсонеса, основание Севастополя в конце XVIII века и далее его развитие как базы Черноморского флота, вплоть до возвращения в состав России в марте 2014 года. "Знаю, что многие севастопольцы уже изъявили желание приобрести трехтомник для своих библиотек, ведь не секрет, что любовь к чтению и глубокий интерес к истории родного города - неотъемлемые черты севастопольского патриотизма", - рассказал Нарышкин.

Издание оформлено иллюстративными материалами, которые для монографии предоставили федеральные музеи и архивы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Тираж монографии составил 2 000 экземпляров.

В новость была внесена правка (12:29 мск) - передается в связи с исправлением должности Екатерины Алтабаевой в четвертом абзаце, верно - член Совета Федерации от исполнительной власти Севастополя.