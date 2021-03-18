В Госдуме поддержали введение штрафов для турагентов за работу без разрешения

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об административных санкциях за нарушения в сфере туристической деятельности, поддержав в том числе поправку о штрафе до 100 тыс. рублей для турагентов, не имеющих права заниматься такой деятельностью.

Согласно тексту, "осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской деятельности", повлечет штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Редакция первого чтения предусматривала наказание только за "осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов", при этом максимальный штраф для граждан и должностных лиц составлял 5 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что невнесение туроператором сведений о турагенте, осуществляющем продвижение и реализацию туристского продукта, в единый реестр или внесение этих данных с нарушением установленных правил повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Комитет предложил рассмотреть законопроект на заседании Госдумы во втором чтении 23 марта.