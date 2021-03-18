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Полк полиции имени Кадырова обратился к Путину после публикации "Новой газеты" о казнях

В своем обращении бойцы полка подчеркнули, что против подразделения развернута информационная война, рупором которой является издание

ГРОЗНЫЙ, 18 марта. /ТАСС/. Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о казнях в республике обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой пресечь попытки оскорбления сотрудников подразделения.

Соответствующее заявление опубликовано на странице МВД по Чеченской Республике в Instagram.

"Мы, бойцы полка полиции специального назначения <...> обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на <...> нападки издания "Новая газета" в адрес наших бойцов, - говорится в сообщении. - Против нашего полка развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является "Новая газета", - говорится в обращении.

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