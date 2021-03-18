Эксперт: число страдающих бессонницей людей возросло из-за пандемии

"Я отслеживаю ситуацию, занимаюсь специально бессонницей на фоне пандемии, если в апреле [2020 года] приблизительно еще запросов не было - бессонница после COVID-19, после коронавируса, то уже к сентябрю они появились, а потом лавинообразно нарастали. Вот сейчас, февраль - март 2021 года, - 3-4 тыс. запросов в месяц с конкретной проблемой бессонницы после коронавируса. Однозначно частота [случаев] бессонницы существенно наросла", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню сна, который отмечается 19 марта.

Более того, отметил эксперт, сегодня существуют сотни научных работ, которые говорят о резком росте бессонницы у пациентов. Бузунов пояснил, что одной из причин такого поведения является сам коронавирус, особенно появление страха тяжелых последствий у людей, которые больны COVID-19. "Проблема заключается в том, что это, прежде всего, тяжелый психологический стресс. Это может часто приводить к тревогам, депрессиям, бессонницам в виде выраженного психологического постстрессового расстройства", - рассказал он, добавив, что при этом до сих пор идут споры о том, повреждает ли сам коронавирус какие-то центры сна.

"Но гораздо больше людей, которые не болели коронавирусом, но страдают бессонницей, но здесь два аспекта. Первый - это тоже тотальный стресс. Мы вообще живем в информационном токсическом облаке плохих новостей, это тоже дает стресс и бессонницу. Фактически у нас большинство населения мира страдает таким стрессом на фоне информационного вала негативных новостей. Здесь основная рекомендация такая: постарайтесь 15 минут в день с утра посмотреть новости, не надо все время на мозг "капать" плохой информацией", - поделился Бузунов.

Еще одной причиной бессонницы также является нарушение распорядка дня, особенно в условиях удаленного режима работы или изоляции. "Чаще всего бессонницей страдают люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят, то есть нарушают режим. В этом смысле важно, даже если мы на удаленке, соблюдать такой более-менее рабочий режим, регулярно вставать, регулярно ложиться", - рассказал он. Кроме того, уменьшается объем физической нагрузки, дома люди больше употребляют кофе и чая, что возбуждает нервную систему и также мешает нормальному засыпанию. "Нарушение рабочей рутины приводит к развитию бессонницы", - заключил сомнолог.