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В Генпрокуратуре рассказали, на что россияне чаще всего жалуются прокурорам

В основном россияне жалуются на нарушения трудовых и жилищных прав, сообщили в ГП
Здание Генеральной прокуратуры РФ Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Почти 5 млн обращений от граждан поступило в прокуратуру в 2020 году, в основном россияне жалуются на нарушения трудовых и жилищных прав. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В органы прокуратуры поступило почти 5 млн обращений. Из них непосредственно прокурорами разрешено порядка 2 млн обращений. Свыше 40% от числа поступивших обращений направлено на разрешение в другие ведомства. Поводами для обращения в органы прокуратуры являются, как правило, нарушения трудовых, жилищных прав, права на благоприятную окружающую среду, земельного законодательства, законов о несовершеннолетних, исполнительном производстве, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и законодательства об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, чаще других находили подтверждение доводы заявителей о нарушении трудовых прав (40,3%), в сфере безопасности дорожного движения (39,8%), прав несовершеннолетних (32%), предпринимателей (26,3%), бюджетного законодательства (28,4%), по пенсионным вопросам (23,7%), на действия (бездействие) судебных приставов-исполнителей (25,4%), жилищного законодательства (24,1%) и в сфере ЖКХ (23,9%).

В ведомстве сообщили, что высокий уровень активности по обращениям в прокуратуру отмечен в Южном и Дальневосточном федеральных округах, где в расчете на 100 тыс. населения число обращений значительно превысило среднероссийский показатель.

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