В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Киева приняли решение ввести жесткие карантинные ограничения в столице из-за резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00:00 (01:00 мск) 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения", - сказал он. Кличко отметил, что эти меры будут действовать три недели - по 9 апреля включительно.

"Подпадает под запрет, - продолжил Кличко, - проведение богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. метров на одного человека. Запрещается проведение массовых, развлекательных, спортивных и культурных мероприятий, а также присутствие зрителей на спортплощадках". Заведения общественного питания будут работать исключительно навынос, уточнил он.

Кроме того, по словам мэра, будет запрещена работа учреждений культуры, кинотеатров, театров, музеев, концертных залов, торговых центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

По решению местных властей, продолжат работу АЗС, но без зоны кафе, салоны красоты и парикмахерские по предварительной записи, фитнес и спортивные залы, однако без групповых занятий. Детские сады также не будут закрыты, а школьники после каникул продолжат учебу в дистанционном режиме. Мэр рекомендовал максимально перейти на дистанционную работу и частным предприятиям, за исключением стратегических. Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме, но с заполняемостью не более 50% сидячих мест.

Ситуация в Киеве

За последние три дня ситуация с распространением коронавируса в украинской столице значительно ухудшилась, ежесуточно фиксируется более тысячи новых случаев инфицирования COVID-19. Только за минувшие сутки выявлено 1 092 случая, 148 человек были госпитализированы. При этом число летальных исходов от осложнений выросло вдвое - до 30, против 16 еще 16 марта. Более 70% госпитализированных с диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. В Киеве сейчас заняты более 70% (порядка 3 300) коек в больницах, предназначенных для приема зараженных коронавирусом. В связи со сложной эпидемический ситуацией столичные власти приняли решение ввести с 18 марта (на два дня раньше) досрочные каникулы для учеников 5-11 классов.

Всего за период пандемии в Киеве выявлены 149 923 случая коронавируса, выздоровели 100 423 человека, 2 991 умер.

В новость были внесены изменения (14:02 мск) — добавлена информация по тексту.