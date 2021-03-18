Дума может 6 апреля рассмотреть законопроект о школьной медицине в I чтении

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 6 апреля может рассмотреть в первом чтении законопроект о школьной медицине, следует из проекта постановления о календаре работы палаты на апрель. Документ размещен в думской электронной базе в четверг.

Речь идет об инициативе, которую внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Единая Россия" в марте прошлого года. Среди авторов глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. Документ предлагает дополнить законы "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об образовании в РФ" положениями, предусматривающими реализацию мероприятий по охране здоровья обучающихся.

Образовательные организации предлагается обязать признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья, обеспечивать оказание им первой помощи и допускать к занятиям физической культурой и спортом строго с учетом состояния их здоровья. При этом родителей учащихся предлагается обязать сообщать о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

Ранее профильный комитет по охране здоровья поддержал законопроект и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении. Инициативу также поддержали в кабмине, высказав к ней ряд замечаний. В частности, как отмечали в правительстве, в законопроекте необходимо уточнить, что именно понимается под мероприятиями по охране здоровья обучающихся, на кого возлагается ответственность за их выполнение. Кроме того, положение законопроекта об обязанности родителей сообщать образовательной организации информацию о состоянии здоровья ребенка нуждается в корректировке с учетом норм закона об основаниях и целях предоставления данных, составляющих врачебную тайну.