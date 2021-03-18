Песков: полку имени Кадырова в случае претензий к "Новой газете" надо обращаться в суд

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полку имени Кадырова в случае претензий к "Новой газете" надо обращаться в суд, а опубликованное в соцсетях обращение к президенту России Владимиру Путину направлено не по адресу, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в администрации президента не знакомы с самим обращение чеченских силовиков, но читали о нем в прессе.

"Безусловно, оно [обращение] не по адресу, конечно. Если речь идет о публикации, и по мнению тех, кто записал это обращение, в публикации [представлена] искаженная информация, клевета, которая порочит честь и достоинство людей, существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать", - указал представитель Кремля.

При этом он обратил внимание, что в юридической практике не существует использованного в указанном обращении понятия "информационная война". "Но существуют такие понятия как клевета, и оперировать нужно такими понятиями", - уверен Песков. "Кроме того, существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ", - добавил он.

По его словам, "существует возможность оспаривать какие-то отдельные факты, материал целиком, предъявлять иск о защите чести и достоинства или о клевете редакции издания - это юридический подход".

Отвечая на вопрос, можно ли расценивать отдельные формулировки в видеообращении как угрозу для журналистов, Песков подчеркнул, что "безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема, ничто не должно представлять угрозу журналистам". "Но в случае публикации клевета, конечно, должна преследоваться по закону", - добавил он.

Комментируя решение силовиков записать обращение именно к Путину, Песков указал, что "президент РФ не является судебным органом, не может принимать судебные решения, не может принимать иски в отношении редакции газеты". Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, смогло бы помочь разрешению ситуации ведомственное расследование Следственного комитета или специальных служб. "Я воздержусь от дальнейших комментариев", - сказал он.

Обращение силовиков

Ранее стало известно, что бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни после публикаций о "казнях" в республике обратились к Путину с просьбой пресечь попытки оскорбления сотрудников подразделения. Соответствующее заявление было опубликовано на странице полка в Instagram. В заявлении в том числе говорится, что против полка "развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является "Новая газета".

Материал о якобы "казнях" в Чечне был опубликован изданием 15 марта. Общественная палата Чечни, журналистское сообщество и чеченский омбудсмен заявили, что это клеветническая публикация, и обратились к президенту c просьбой защитить сотрудников органов правопорядка и прекратить "откровенно враждебную деятельность издания" по отношению к республике.