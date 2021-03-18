Аккаунт телеканала "Вести.Крым" заблокировали на YouTube

ТАСС, 18 марта. Аккаунт телеканала "Вести.Крым" заблокировали на видеохостинге YouTube накануне годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщил в ходе эфира на телеканале "Россия-24" директор ТРК "Вести.Крым" Александр Минаков.

"С сегодняшнего дня мы не можем выкладывать сообщения на YouTube. Вчера мы получили уведомление в 23:00, что с сегодняшнего дня нас блокируют. И мне кажется, что это не случайно, что нас заблокировали именно с сегодняшнего дня. Именно сегодня, 18 марта, Севастополь и Крым отмечают 7-ю годовщину воссоединения с Россией, и на полуострове очень много происходит интересных и важных событий - открытие водоводов, торжественные мероприятия, концерты. И представьте, наши выпуски с этими новостями телезрители не увидят", - сказал Минаков.

На сайте телерадиокомпании уточняется, что причиной для введения ограничений стала публикация на сайте "Вести.Крым" от 21 апреля 2019 года под заголовком "Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР". В частности, к публикации была прикреплена видеозапись с хроникой времен Великой Отечественной войны. На видео нацисты в поисках еврейского населения сжигают села, бросают гранаты, звучит речь на немецком языке.

"Мы уже отправили официальный запрос в YouTube, свои аргументы. Они очень простые: мы указали в своем запросе, что это видео, которое использовали в нашей публикации двухлетней давности, это видео от немецко-французского телеканала. В вечерней программе у них было обсуждение ситуации зверств фашистов на территории Советского Союза, там как раз было это видео. И мы его использовали как видеохронику тех лет, со всеми логотипами телеканала, не нарушив авторские права. Получается, европейскому каналу можно это показывать, а российскому - нет", - добавил Минаков.