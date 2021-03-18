В Воронежской области запустят железнодорожные турмаршруты вдоль Дона

ВОРОНЕЖ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области запланировали в октябре 2021 года запустить первые железнодорожные туристические маршруты вдоль реки Дон, чтобы гости региона могли увидеть уникальные объекты природы, истории, архитектуры. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Воронежской области.

"В Воронежской области появятся железнодорожные туристические маршруты. Отдельные маршруты на туристических поездах, которые охватят самые интересные места вдоль реки Дон, будут подготовлены и запущены с октября 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в 2021 году новые турмаршруты на поездах компании "Гранд экспресс сервис" разработаны по проектам "Живая земля Придонья" и "Донэкопарк". Это серия культурно-образовательных, экологических и оздоровительных турмаршрутов для семейного и молодежного отдыха. Как уточняется в сообщении, соглашение о запуске турмаршрутов подписали представители департамента предпринимательства и торговли региона, туристической компании "Гранд экспресс тур" (дочернее общество ТК "Гранд сервис экспресс") и компании "Донэкопарк".

Как сообщал ТАСС, власти Воронежской области создают вдоль реки Дон туристический кластер, в который включат бывшее имение внучки императора Николая I Дворец Ольденбургских в Рамони, Адмиралтейскую набережную в Воронеже, где Петр I создал первый военно-морской флот России. Также для туристов предлагают посетить музей-заповедник "Дивногорье", созданный под Воронежем на месте мелового плато, имеющий древний храм в меловой скале и памятник эпохи Средневековья - Маяцкое городище. В регионе также создают особую экономическую зону туристско-рекреационного типа для развития археологического музея-заповедника "Костенки", где обнаружены жилища из костей мамонта древнейшего в Восточной Европе поселения современного человека периода около 45 тыс. лет назад.