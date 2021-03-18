Суд отменил приговор и прекратил дело москвички, осужденной за фейк о масках из гумпомощи

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор москвичке Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи, поступившей из КНР. Уголовное дело в отношении нее прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговор в отношении Храпченковой отменен, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. За Храпченковой признано право на реабилитацию", - сообщила представитель суда.

Нагатинский суд Москвы в сентябре прошлого года приговорил Храпченкову к 120 часам обязательных работ.

Как полагало следствие, женщина распространила заведомо ложную информацию, желая увеличить свою аудиторию в сети ТикТок - с 9 по 19 мая 2020 года видеоролик просмотрели более 687 тыс. пользователей. Как ранее сообщали в пресс-службе прокуратуры Москвы, Храпченкова 9 мая прошлого года, находясь в продуктовом магазине на Алма-Атинской улице, приобрела упаковку товара иностранного производства с наименованием "маска одноразовая трехслойная, не медицинская". Выйдя из магазина, она записала на мобильный телефон видеозапись, демонстрирующую упаковку, и сопроводила ее устными комментариями, содержащими заведомо ложные сведения о том, что данные маски являются реализуемой за плату гуманитарной помощью.