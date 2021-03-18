СК рассмотрит обращение общественников, пожаловавшихся на песню Манижи

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ рассмотрит обращение общественной организации, пожаловавшейся на песню певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении". Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Петренко уточнила, что в Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания.

Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся считают, что исполненный певицей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности".

Певица Manizha с песней "Russian woman" будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года.

Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет, она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 года посол Доброй Воли ООН по делам беженцев.

По словам певицы, Russian Woman - это "песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России". Она отметила, что российская женщина "прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос, она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя".