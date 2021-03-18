Суд отменил решение о штрафе инвалиду по слуху в Санкт-Петербурге за участие в акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга отменил решение районного суда, который оштрафовал инвалида по слуху Евгения Агафонова за участие в несогласованной акции. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд постановление районного суда отменил, производство по делу прекратил за отсутствием состава [нарушения]", - говорится в сообщении.

Агафонов был задержан за участие в акции 31 января в центре Петербурга. Согласно картотеке дел Красносельского районного суда, Агафонова привлекли к административной ответственности по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Адвокат Агафонова Сергей Локтев сообщал ТАСС, что его подзащитному, который является инвалидом по слуху, назначили штраф в размере 5 тыс. рублей, минимальный же штраф по статье составляет 10 тыс. рублей. Адвокат также сообщал ТАСС, что вину Агафонов на суде в первой инстанции не признал. На решение была подана жалоба.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе акций были задержаны десятки человек, протоколы о нарушениях были составлены более чем на 1,4 тыс. человек. Суды отправили под административный арест более 350 человек, более 650 человек оштрафованы.