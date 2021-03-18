Путин заявил, что представители всех конфессий в период пандемии проявили себя как герои

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Священнослужители во время пандемии проявили себя как герои, когда оказывали поддержку больным с коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал в четверг президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с общественностью Крыма.

"В условиях пандемии представители церкви, причем всех конфессий, проявили себя самым наилучшим образом, - отметил глава государства. - Они ведь не были ничем защищены, у них не было даже никаких социальных гарантий, но они проявляли себя именно как герои, они шли к людям, которые нуждаются в их духовной и душевной поддержке, и исполняли свой долг - и перед Господом, и перед человеком".

Путин выразил надежду, что "так и будет дальше", и заверил, что государство будет оказывать поддержку такому служению. Он, в частности, отметил, что огромное значение данному вопросу уделяет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Все наши встречи с патриархом так или иначе касаются социального служения церкви и церковнослужителей в этой чрезвычайно важной для людей сфере. И, безусловно, мы будем поддерживать все инициативы, направленные на то, чтобы поддержать людей, которые оказались в непростой ситуации, в лечебных заведениях находятся", - сказал глава государства.