ВОЗ проводит последовательную экспертизу "Спутника V"

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит последовательную экспертизу российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Нам необходимо увеличить портфель вакцин, - отметил он. - Мы продолжаем тесно работать с РФ над внесением в экстренный список вакцину "Спутник V". Вы знаете, что РФ подала данные как в ВОЗ, так и в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) для того, что мы называем последовательной экспертизой. Были направлены данные клинических исследований и о производственной части, и очень важно, чтобы предоставление всего пакета данных было ускорено, только тогда можно ожидать дату одобрения [вакцины]".

EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе проверки специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.