Портрет фотографа из России победил в категории конкурса Sony World Photography Awards

ЛОНДОН, 18 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Работа российского фотографа Людмилы Сабаниной победила в категории "Портрет" международного конкурса Sony World Photography Awards. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг организаторы конкурса, который ежегодно проводит Всемирная организация фотографии (ВОФ).

Первое место в категории фотографу из Самары принес портрет ее шестилетнего сына Максима. Мальчик сидит на столе, о чем-то глубоко задумавшись. Организаторы конкурса обратили внимание на то, что фотография "показывает иную сторону детства, наполненного спокойствием и размышлением".

В разговоре с корреспондентом ТАСС Сабанина рассказала, как ей удалось сделать эту фотографию. "Вообще, он у меня очень веселый: скачет, прыгает, смеется. Сложно увидеть его вот таким задумчивым и спокойным, это была буквально секунда, и это был единственный кадр, потом он вернулся в свое обычное, смешливое состояние. Так что даже дубля нет этой фотографии, она такая одна", - сообщила фотограф.

"Я очень часто снимаю своих детей, для меня это способ рассказать об их детстве, о том, какие они были, какие чувства испытывали, что с ними происходило. Для меня портрет не про особый наряд, макияж, прическу, свет, это миг из жизни человека, который нужно зафиксировать, потому что каждый из нас - особенный и каждый день нашей жизни - особенный", - добавила Сабанина.

Российские фотографы в финале

Российский фотограф победила в одной из десяти номинаций открытого конкурса. В отличие от профессиональной части здесь рассматривается лишь одна фотография, а не их серия. 15 апреля среди десяти финалистов будет выбран победитель открытого конкурса.

В этот же день будет определено имя победителя в профессиональном конкурсе, в финал которого прошел 31 фотограф в 10 номинациях. Россию представляют Саша Бауэр (номинация "Креатив") и Федор Савинцев (Пейзаж").

"Фотограф года" в открытом конкурсе получит приз в $5 тыс., в профессиональном - $25 тыс.

В общей сложности фотографы из 220 стран и территорий представили на конкурс почти 330 тыс. работ. Из них 145 тыс. были отобраны в его профессиональную часть. Это стало рекордом для конкурса, который проводится в 14-й раз.