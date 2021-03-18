Путин заявил, что борьба с коронавирусом не закончена

Таким образом он прокомментировал предложение одного из участников его встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя. В частности, в просьбе речь шла о том, чтобы на фоне улучшения ситуации с пандемией коронавируса поручить Роспотребнадзору снять ограничения на организованный отдых детей в здравницах за пределами регионов их проживания, чтобы дети смогли приехать на отдых в Крым и другие южные регионы РФ уже этим летом.

"Что касается снятия ограничений, то, конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, в том числе в Европе, где вводятся очень жесткие локдауны. У нас идет вакцинация <…> Исходя из этого мы будем строить отпускную кампанию, развивать внутренний туризм", - ответил Путин. Президент подчеркнул, что власти РФ при этом будут руководствоваться требованиями санитарных врачей. "Нельзя считать, что все закончилось. Мир так взаимосвязан, границы, хоть формально и считаются закрытыми, все же передвижение людей они сдерживать не могут и не должны. Поэтому мы должны руководствоваться требованиями специалистов", - добавил глава государства.