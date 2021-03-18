В Минтруде сообщили о сокращении числа женщин репродуктивного возраста в России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Количество женщин репродуктивного возраста сокращается в России с каждом годом. За последние 10 лет средний возраст матери при рождении ребенка сдвинулся на один год и постепенно движется к 30 годам, сообщил в четверг директор Департамента демографической и семенной политики Минтруда Андрей Галкин.

"Сохраняется общий тренд откладывания рождения детей на более поздний возраст. Так, за последние 10 лет средний возраст матери при рождении увеличился на год и сдвигается постепенно к 30 годам. Средний возраст матери при рождении первенца приблизился к 26 годам", - сказал он.

Галкин отметил, что современная демографическая ситуация характеризуется ухудшением половозрастной структуры населения, сложившейся в предыдущие десятилетия. "Сокращается численность женщин активных репродуктивных возрастов, на долю которых приходится значительное число рождений. Это определяет объективное сокращение абсолютных рождений", - добавил он.

По его словам, несмотря на то, что демографическая политика в период с 2007 по 2015 год позволила увеличить рождаемость, начиная с 2015 года рождаемость начала снижаться. "Наблюдается снижение интенсивности рождений первых и вторых детей, но в последний год зафиксировано замедление темпов снижения уровня рождаемости, зафиксирован небольшой рост суммарного коэффициента рождаемости", - отметил он.

По данным Росстата, в 2019 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,504 детей на одну женщину. Согласно нацпроекту "Демография", этот показатель должен вырасти до 1,7 к 2030 году. Согласно демографическому прогнозу Росстата, к 2030 году в лучшем варианте развития событий показатель достигнет 1,669.