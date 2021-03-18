Чешские медики проверяют 21 случай смерти пациентов после прививок от коронавируса

ПРАГА, 18 марта. /ТАСС/. Государственный институт контроля за лекарственными препаратами Чехии проверяет 21 случай смерти пациентов, которые могут быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщило в четверг Чешское телевидение.

В течение последней недели в республике было зафиксировано 10 случаев смерти граждан, сделавших прививки, которые могут быть связаны с негативными последствиями применения вакцин. Эксперты подробно проверяют обстоятельства, связанные с каждым из них.

Между тем, согласно Государственному институту контроля за лекарственными препаратами, в стране зарегистрировано 1 923 случаев негативной реакции на прививки у прошедших вакцинацию. На данный момент в республике с населением 10,46 млн граждан прививки против коронавируса сделали 1 215 430 жителям.

В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Власти страны выражают заинтересованность в скорейшей регистрации Европейским агентством лекарственных средств российской вакцины "Спутник V".