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Захарова: водоснабжение Крыма будет обеспечено, несмотря на козни Киева

Как отметила официальный представитель МИД РФ, 16 марта запущен водозабор Бельбек. До конца года завершится строительство еще трех водозаборов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Водоснабжение Крыма будет обеспечено, несмотря на козни киевского режима. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Будет обеспечено надежное водоснабжение полуострова, несмотря на козни киевского режима. 16 марта запущен водозабор Бельбек, это 50 тыс. кубов воды в сутки. До конца года завершится строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. В следующем 2022 году планируется запустить две опреснительные установки. Их проектирование уже ведется", указала дипломат.

"Невзирая на сложности, поступательное развитие экономики продолжается. Макропоказатели за прошедший год свидетельствуют о ее устойчивости к внешним вызовам", добавила официальный представитель МИД РФ.

16 марта на реке Бельбек под Севастополем уже был запущен новый водозабор, обеспечивающий подачу воды в объеме 50 тыс. куб. м в сутки.

Теги
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