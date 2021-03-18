Захарова: водоснабжение Крыма будет обеспечено, несмотря на козни Киева

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Водоснабжение Крыма будет обеспечено, несмотря на козни киевского режима. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будет обеспечено надежное водоснабжение полуострова, несмотря на козни киевского режима. 16 марта запущен водозабор Бельбек, это 50 тыс. кубов воды в сутки. До конца года завершится строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. В следующем 2022 году планируется запустить две опреснительные установки. Их проектирование уже ведется", указала дипломат.

"Невзирая на сложности, поступательное развитие экономики продолжается. Макропоказатели за прошедший год свидетельствуют о ее устойчивости к внешним вызовам", добавила официальный представитель МИД РФ.

16 марта на реке Бельбек под Севастополем уже был запущен новый водозабор, обеспечивающий подачу воды в объеме 50 тыс. куб. м в сутки.