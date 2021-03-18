Территория арт-кластера "Таврида" в Крыму откроется для всех желающих в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Территория арт-кластера "Таврида" около города Судак в этом году откроется для посещения для всех желающих, сообщил руководитель проекта Сергей Першин в четверг в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя в режиме видеосвязи.

"В этом году мы откроем эту площадку для всех жителей и гостей полуострова, и она станет настоящим местом туристического притяжения. Я хочу поблагодарить от лица тысяч молодых профессионалов творческой сферы, креативных индустрий, что вы поддерживаете трансформацию нашего проекта, и он из маленького форума превратился в настоящий арт-кластер здесь, под Судаком, на берегу Черного моря. Несмотря на то, что у нас федеральный проект, мы считаем, что он очень важен для Крыма, потому что стал якорем социально-экономического развития Судака и прилегающих территорий", - сказал Першин.

Он добавил, что с 2019 года кроме форума "Таврида" проводится фестиваль "Таврида-АРТ", в первый год его посетили 100 тыс. человек. В 2020 году площадка фестиваля не могла работать в офлайн-режиме полноценно из-за связанных с пандемией ограничений, но трансляции в интернете посмотрели около 18 млн человек из разных стран. В сентябре 2021 года планируется провести фестиваль "Лидеров изменений", где будут объединены "различные потоки, которые в жизни не всегда пересекаются" - например, родители со школьниками-участниками конкурса "Большая перемена", менеджеры и финалисты конкурса "Лидеры России" и молодые специалисты в сфере искусства.

"Хочу поблагодарить вас за вашу работу. Арт-кластер "Таврида" - интересное начинание, интересный проект и, безусловно, заслуживает поддержки. Он привлекает действительно очень много людей и обогащает их, обогащает современными формами искусства, всем тем, чем дорог Крым для граждан РФ. Сам приезд туда - свидетельство того, что происходит сегодня на совершенно новой базе современной, это дорого стоит. И то, что вы привлекаете молодых людей - это тоже очень важно", - отметил президент.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.