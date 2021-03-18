В Пражском зоопарке подтвердили заражение коронавирусом еще двух горилл

ПРАГА, 18 марта. /ТАСС/. Тесты подтвердили заболевание, вызываемое коронавирусом, у двух самок горилл в Пражском зоопарке. Об этом сообщил в четверг журналистам директор учреждения Мирослав Бобек.

"Коронавирус выявлен у двух самок горилл - Камбы и Бикиры, - отметил он. - Камба - самый старший член стаи горилл в нашем зоопарке. Ей уже почти 50 лет. Ее состояние из-за этого серьезного заболевания часто меняется. Ей то хорошо, то своим поведением она демонстрирует, что чувствует себя весьма неважно".

Коронавирус у животных выявили при исследовании их помета. Такие тесты зоологи проводят периодически с учетом сложной эпидемической обстановки в Чехии. Предполагается, что питомцы зоопарка могли заразиться от его персонала.

Во второй половине февраля коронавирус был выявлен у 29-летнего вожака стаи горилл и одной из самок в ней, а также у двух львов и трех тигров. По словам директора зоопарка, состояние их здоровья не вызывает беспокойства у ветеринаров. Заболевшие животные находятся под усиленным наблюдением. Если их состояние ухудшится, то им будут вводиться необходимые при лечении коронавирусной инфекции лекарственные препараты. Пражский зоопарк закрыт для посещений с 18 декабря 2020 года.