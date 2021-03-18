В Грузии требуют снять с "Евровидения" певца Кипиани за оскорбление критиков

ТБИЛИСИ, 18 марта. /ТАСС/. Жители Грузии в четверг начали сбор подписей под требованием не допускать к дальнейшему участию в музыкальном конкурсе "Евровидение" представителя республики Торнике Кипиани за нецензурные высказывания в адрес его критиков. Соответствующая петиция опубликована на сайте manifest.ge.

"16 марта 2021 года представитель из Грузии Торнике Кипиани на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором негативно высказался о конкурсе и тем самым нанес ущерб стране и не только. Он оскорбил и общество, которое было недовольно его песней", - говорится в петиции. Она адресована Грузинскому общественному вещанию.

Кипиани 16 и 18 марта опубликовал в своем Facebook две записи, в которых нецензурно отозвался о тех, кому не понравилась его конкурсная песня "You". Исполнитель выразил негативное мнение и о самом "Евровидении".

Руководство Грузинского общественного вещания пока не отреагировало на этот счет. Кипиани вышел в полуфинал "Евровидения".

65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. По результатам национального отбора, проведенного Первым каналом, Россию на смотре будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman.