КС проверит право на охоту коренных народов, не ведущих традиционный образ жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России проверит законодательство, по которому органы власти могут отказать представителю коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в неограниченной охоте в случае, если он проживает в квартире, работает и не поддерживает традиционный образ жизни своего этноса. Соответствующую жалобу суд принял к рассмотрению.

В КС обратился житель Мурманской области Андрей Данилов, который является представителем малочисленного финно-угорского народа саамов. Согласно жалобе, которая имеется в распоряжении ТАСС, в настоящее время он живет в квартире в городе Оленегорске и официально работает. Также он является руководителем Фонда саамского наследия и развития.

Для сохранения традиций мужчина решил в выходные и отпуска вести образ жизни, характерный для его народности: собирать дикорастущие растения, рыбачить, охотиться и заниматься ремеслами в местах, где жили его предки. По закону ему, как представителю КМНС, в охотничьем билете должны были поставить отметку о том, что он может охотиться без каких-либо разрешений для сохранения традиционного образа жизни, однако в Минприроды Мурманской области он получил отказ.

Обжаловать решение чиновников в судах общей юрисдикции ему не удалось. Суды согласились с его этнической принадлежностью, однако указали, что он не живет в местах традиционного обитания саамов, а охота и рыбалка не является основой для его существования, а значит, он не имеет право на преференции.

Мужчина считает, что такое ограничение нарушает права представителей коренных малочисленных народов. По его словам, он не имеет возможности вести традиционный образ жизни в исторических местах обитания своих предков, так как в советское время его народ принудительно выселили из районов Мурманской области. Данилов просит КС признать дискриминацией отказ в выдаче разрешений на неограниченную охоту представителям малочисленных народов в случае ведения ими далекого от традиционного для их этноса образа жизни.

"Жалоба гражданина А. Ф. Данилова на нарушение его конституционных прав положениями части 1 статьи 3 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ" и части 1 статьи 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" принята к рассмотрению", - говорится в картотеке КС.