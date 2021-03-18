Путин рекомендовал губернаторам поддержать акцию "Мемориальные деревья России"

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг в ходе общения с представителями крымской общественности рекомендовал губернаторам поддержать акцию "Мемориальные деревья России", которая началась в Севастополе по инициативе местных экоактивистов.

С соответствующей просьбой к главе государства обратилась сотрудница института биологии южных морей РАН Наталья Мильчакова, которая рассказала о сохранении в Севастополе деревьев, высаженных к памятным датам или связанных с именами знаменитых граждан страны.

"С 2010 года у нас подобные мероприятия проходят по высадке деревьев, связано это, скорее всего, с экологией. Но, я думаю, что одно другому не мешает, это вполне можно объединить, потому что одно другое дополняет. Сама по себе идея такого общероссийского движения "Мемориальные деревья России" чрезвычайно, мне кажется, интересная, - сказал президент. - Я попрошу Общероссийский народный фронт самым активным образом поработать по этому направлению и порекомендую руководителям регионов РФ поддержать на региональном уровне вашу инициативу".

Мильчакова, находившаяся в момент общения с президентом на Малаховом Кургане в Севастополе, напомнила, что после Великой Отечественной войны в городе не осталось ни одного живого дерева. "Мы поставили перед собой цель - создать интерактивную карту мемориальных деревьев и привлечь к этой акции волонтерские организации нашего города, школьников. Что особенно важно, нас уже многие поддерживают", - сказала жительница Севастополя.

Мильчакова выразила уверенность, что проведение такой акции поддержат во всех уголках страны. Эстафету в проведении акции она передала городам-героям и городам воинской славы.