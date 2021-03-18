В Севастополе запущен водозабор на реке Бельбек, который покроет дефицит воды в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи запустил работу водозабора на реке Бельбек, который решит проблему дефицита воды в Севастополе.

В тестовом режиме объект работал с 1 марта, подавая воду в систему водоснабжения Севастополя.

"Завершили строительство водозабора на реке Бельбек", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Водозабор на реке Бельбек возводили строители Минобороны, работа велась с октября практически без выходных. Новая инфраструктура позволит получать около 50 тыс. кубометров в сутки за счет паводковых вод, благодаря этому практически полностью прекратится забор воды из водохранилища, которое к концу 2020 года обмелело из-за засухи.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. В Симферополе и некоторых других городах соседней Республики Крым введены графики водоснабжения, в Севастополе этого пока не планируется. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

Кроме того, по словам Шойгу, военно-строительный комплекс выполняет большой объем работы по поддержанию боеготовности Черноморского флота и принимает участие в строительстве объектов транспортных, социальных, образовательных, медицинских. "За это время мы построили по вашему поручению новый, практически полностью, аэропорт Бельбек, мы завершили строительство многопрофильного медицинского центра, Нахимовского училища, уже упомянутый водовод 10 км из Кадыковского карьера, он запущен в прошлом году", - доложил Шойгу главе государства.

Он также рассказал, что в 2020 и 2019 годах по просьбе губернатора Крыма военные обеспечили в сжатые сроки строительство водовода до Симферополя. "Практически 940 км, 36 насосных станций, чтобы в самые сложные моменты обеспечивать водой города и поселки Крыма и Севастополя", - сообщил министр.