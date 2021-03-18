Классные часы, посвященные экологии, начнут проводить в школах Подмосковья с 1 сентября

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Классные часы, посвященные бережному отношению к природе, начнут проводить в подмосковных школах с нового учебного года. Об этом сообщил журналистам в четверг первый замминистра образования Московской области Илья Бронштейн.

"Это все комплексная работа, в основе которой, безусловно, лежит внимание к собственной земле, собственному краю, к Подмосковью. Это то, с чем мы работаем постоянно, регулярно и проводим соответствующие уроки. И с 1 сентября стартует программа классных часов, тематика которых отдельно будет посвящена бережному отношению к природе", - рассказал Бронштейн.

В четверг в Торгово-промышленной палате РФ состоялось награждение регионов-лидеров по раздельному сбору электронных отходов. Бронштейн отметил, что в Подмосковье уже в течение нескольких лет действует экологическая программа "Школа утилизации: электроника".

"Подмосковье традиционно очень активно участвует в экологических просветительских акциях. Проект "Школа утилизации: электроника" - это очень важный проект, который формирует у ребят, у школьников и их родителей бережное отношение к тем отходам, которые образуются после использования электроники, которая так прочно вошла в нашу жизнь. Особенно отрадно, что в этом году у нас свыше 400 школ приняли участие в данном проекте. Команды, ребята делали соответствующие рисунки, собирали электронику и отдавали на переработку, тем самым помогали делать наш край, наш регион более чистым", - сказал Бронштейн.