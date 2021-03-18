С 1 апреля экзамены на права в России будут сдавать по новым требованиям

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Экзамены на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений с 1 апреля в России будет осуществляться по новым требованиям. Об этом ТАСС в четверг сообщили в российской Госавтоинспекции.

"Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях. Кроме того, с 1 апреля также будут внесены изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. "Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", - отметили в ГИБДД. В качестве примера основания для прекращения проведения практического экзамена там привели ситуацию, когда кандидат не пристегнул ремень безопасности или использовал во время движения телефон.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов, добавили в Госавтоинспекции.

Вместе с тем, еще одним принципиальным нововведением с 1 апреля станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Ими могут выступить, например, другие кандидаты в водители, которые ожидают своей очереди на экзамен, а также представители общественных организаций и автошкол. Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации.