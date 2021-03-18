ГИБДД России запустила акцию по разъяснению реформы экзамена на права

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция России в связи с предстоящими изменениями в правила проведения экзаменов на получение водительских прав, вступающими в силу с 1 апреля, запустила акцию по их разъяснению. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ведомстве.

Предстоящие изменения, отметили в ведомстве, затрагивают интересы широкого круга общественности и активно обсуждаются в средствах массовой информации. Вместе с тем в настоящее время в интернете и соцсетях распространяется много недостоверной информации, искажающей смысл и содержание нововведений.

"В этой связи Госавтоинспекция готова компетентно разъяснить волнующие граждан подробности реформы", - сказали в ГИБДД. Для участия в данной акции все желающие с 18 марта и до 21:00 мск 21 марта могут направить свои вопросы по данной теме на адрес электронной почты ekzamengibdd@gmail.com. При этом, как подчеркнули в Госавтоинспекции, желательно указать данные имя и фамилию автора вопроса, а также регион его проживания.

Ответы на наиболее часто встречающиеся, актуальные и проблемные вопросы даст начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России Роман Мишуров.