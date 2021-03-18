В Нидерландах выявлено два случая осложнений с тромбами у привитых вакциной AstraZeneca

ГААГА, 18 марта. /ТАСС/. Два случая образования тромбов и низкого содержания тромбоцитов выявлено в Нидерландах после использования вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг голландский центр Lareb, изучающий риски применения лекарственных средств.

"Были получены сообщения о двух случаях у пациентов старше 50 лет", - отметила организация, отказавшись при этом говорить, связаны ли осложнения с самой вакцинацией или речь идет о простом совпадении.

Кроме того, были исследованы случаи развития проблем со свертываемостью крови. "На данный момент нет оснований полагать, что эти проблемы могут быть связаны с использованием препарата AstraZeneca", - подчеркнули в Lareb.

В общей сложности в Нидерландах к настоящему моменту введено 350 тыс. доз данной вакцины.

Ранее Нидерланды вместе с несколькими другими странами Европы временно прекратили использование вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у некоторых привившихся. Сама компания 14 марта опубликовала заявление, в котором заверила в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн людей, привившихся в странах Европейского союза и Великобритании.

Ожидается, что в четверг свое заключение по ситуации даст регулятор ЕС - Европейское агентство лекарственных средств.