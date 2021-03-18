Правоохранители усилят административный надзор за "скопинским маньяком" Моховым

ТАСС, 18 марта. Руководство следственного управления СК РФ по Рязанской области направило в региональное УМВД поручение о принятии мер по усилению административного надзора в отношении Виктора Мохова, который в начале марта освободился из колонии после 16 лет и 10 месяцев заключения за похищение и изнасилование двух девушек. Об этом в пятницу сообщается на сайте управления.

18 марта руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин через мессенджер WhatsApp провел разговор с бывшей пленницей Мохова, так называемого скопинского маньяка, Екатериной Жаровой.

"В ходе разговора Никешкин сообщил о направлении им в УМВД России по Рязанской области поручения об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова, а также предложил Екатерине подготовить заявление о предоставлении ей государственной защиты. Потерпевшая сообщила, что в настоящее время применение в отношении нее мер защиты не требуется", - говорится в сообщении.

Как уточняется, встреча была организована после опубликованных в СМИ высказываний Жаровой об опасениях в связи с возможным преследованием Моховым. Руководитель следственного управления оставил потерпевшей контакты управления для экстренной связи и взял ситуацию на личный контроль.

Как сообщалось, Виктор Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

В 2005 году Мохов 1950 года рождения приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года.