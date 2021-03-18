В Забайкалье полностью восстановили поврежденное от штормового ветра электроснабжение

ЧИТА, 18 марта. /ТАСС/. Ремонтные бригады в четверг устранили все аварии на линиях электропередачи в Забайкальском крае после штормового ветра 15 марта, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев.

"Энергетики сообщают, что подключили к электроэнергии все пострадавшие при ветре населенные пункты. Работали в авральном режиме все эти дни. Наверняка будут еще появляться точечные заявки по отдельным домам и улицам, нанесен большой урон и без того изношенным сетям. Но уже не такой большой объем работ по краю, поэтому восстанавливать будут оперативнее", ¬- говорится в сообщении.

В восстановлении электроснабжения участвовали 80 ремонтных бригад - 355 специалистов и 165 единиц техники. Последние аварийные участки оставались в Балее, Борзе, Биликтуе, Новоивановске, Сарбактуе и Шерловой Горе.

Штормовой ветер с порывами до 30 м/с поднялся в Забайкальском крае 14 марта и сохранялся 15 марта, смещаясь на юг региона. К утру понедельника без света оказались жители 54 населенных пунктов в 10 районах, для социально значимых объектов были запущены дизельные генераторы, местные власти ввели режим ЧС. В Балейском районе ветер также снес кровлю со здания школы и выбил несколько окон. Власти пока подсчитывают ущерб от стихии.