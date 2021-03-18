Синоптики объяснили появление желтого снега в некоторых регионах Поволжья

ТАСС, 18 марта. Желтый снег, который заметили жители нескольких регионов Приволжского федерального округа (ПФО), приобрел такой оттенок из-за частиц песка, сообщили специалисты Приволжского УГМС в четверг.

"17-18 марта на территории деятельности Приволжского УГМС зафиксировано выпадение атмосферных осадков (снега) нехарактерного цвета (желтый, бежевый). При сложившейся синоптической ситуации воздушная масса в Среднее Поволжье поступает с низовьев Волги и южного Казахстана. Анализ метеорологических данных, полученных от наблюдательной сети, показал, что на данной территории отмечались пыльные бури", - сообщили синоптики.

В Самарской области, где несколько дней идет снег, в четверг жители делились фотографиями в социальных сетях с желто-коричневыми осадками. Синоптики отмечают, что в проанализированных пробах наблюдался осадок в виде мелких песчинок, при этом кислотность талой воды находится в пределах нормы.

Песчаные примеси обнаружили и в снегу в Ульяновской области, который выпал 18 марта. В пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики сообщили журналистам, что желтый снег не опасен для населения и экологии. При этом специалисты Ульяновского ЦГМС отметили, что кислотность в пробах снега находится в пределах 7-7,3, что является нейтральным значением. "На региональных и федеральных постах дополнительно отобраны пробы воздуха на взвешенные вещества. Анализ отобранных проб превышений санитарных норм не выявил", - уточнили в пресс-службе Минприроды и цикличной экономики.

Жители Саратовской области также заметили снег необычного цвета в некоторых районах и делились фотографиями в социальных сетях. Как и в других регионах, синоптики связали желтый оттенок с песком, попавшим в регион из соседнего Казахстана. "Выбросов техногенного характера в воздух зафиксировано не было. Желтые частицы могут быть песком из казахстанских степей", - пояснили в Гидрометцентре области.

Снег необычного цвета в четверг также заметили жители юго-восточных районов Татарстана. Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов республики уже отобрали пробы для анализа. "Инспекторы юго-восточного территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выехали сегодня на отбор проб, результаты станут известны в течение семи дней", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Лилия Мулюкова.

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