МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин увеличит количество личных приемов граждан в связи с ростом обращений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК по итогам личного приема граждан главой ведомства, который прошел в четверг.

"В связи с ростом количества граждан, стремящихся попасть на личный прием председателя СК, Александр Бастрыкин принял решение увеличить количество таких приемов", - отметили в СК.

Бастрыкин отметил, что каждый заявитель должен получать незамедлительную и четкую реакцию на свое обращение, будь оно в телефонном режиме, бумажной форме или поступило через интернет. "То, что к нам обращаются, и что мы чаще стали общаться с людьми, - это положительный итог. Я всегда призывал идти навстречу людям и открыто обсуждать интересующие их вопросы. Такая работа должна продолжаться", - привели слова Бастрыкина в пресс-службе СК.