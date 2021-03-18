Захарова призвала россиян взвешенно подходить к зарубежным поездкам

"Впереди весенне-летний отпускной сезон, различными странами по всему миру предпринимаются шаги по восстановлению работы туристической отрасли, вместе с тем сохраняется неопределенность эволюции коронавируса в глобальном масштабе, вирус, как отмечают специалисты, активен, регистрируются новые его разновидности, - сказала она в четверг на брифинге. - В этой связи вновь акцентируем внимание наших граждан на необходимости учитывать нынешнюю эпидемическую обстановку, тщательно взвешивать все опасности и риски, с которыми могут быть сопряжены туристические поездки".

Захарова подчеркнула, что если решение о зарубежном отдыхе уже принято, необходимо заблаговременно выяснить условия въезда в ту или иную страну, нужно следовать санитарным требованиям и понимать, что в любой момент ситуация может измениться. "На сайтах посольств публикуется актуальная информация, хотели бы обратить внимание, что ситуация динамично развивается во всех странах без исключения: везде видим изменения порядка пересечения границ, поэтому нужно быть во всеоружии, следить за новостями и просчитывать все риски", - добавила официальный представитель МИД.