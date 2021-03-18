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Пандемия COVID-19

СМИ: Ливан получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе

Препарат будет предоставляться для вакцинации через медицинские учреждения

ТАСС, 18 марта. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будет доставлена на территорию Ливана на следующей неделе. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление председателя Российско-Ливанского делового совета Жака Саррафа.

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По его словам, препарат будет предоставляться для вакцинации через медицинские учреждения.

Минздрав Ливана зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 5 февраля. Как отметил тогда в беседе с корр. ТАСС глава Национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри, опубликованные в авторитетном медицинском журнале Lancet данные по российскому препарату против COVID-19 "подтверждают его эффективность, которая достигает 91,6%".

По последним данным, обнародованным ливанским Минздравом, за весь период с начала пандемии в стране выявлено 426 977 случаев заражения коронавирусом, более 380 тыс. пациентов поправились, зафиксировано 5 536 летальных исходов.

Теги
ЛиванРоссияПандемия COVID-19
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