Захарова: деструктивный контент в сети "зачищается" для западного сегмента, но не для РФ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Американские соцсети "зачищают" деструктивный контент в западном сегменте, но не удаляют его для российских пользователей по требованию Роскомнадзора. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самое интересное, что аналогичный контент, который российская сторона требует удалить, компания в России, я имею в виду, из российского информационного сегмента, не удаляет, а у себя в американском западном информационном сегменте она его полностью зачищает", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Twitter не удаляет с 2017 года контент, призывающий подростков к совершению самоубийства, содержащий детскую порнографию, информацию об использовании наркотических средств. "Неудаленными остается 3 168 материалов с запрещенной информацией, в том числе 2 569 с призывами к совершению суицида, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков", - добавила она, отметив, что Роскомнадзор направил свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований удалить данные публикации.

10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы "Твиттера" в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.