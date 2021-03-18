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Путин поднялся на сцену "Лужников" на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ

В праздничном концерте принимают участие такие артисты, как "Хор Турецкого", группа "Руки вверх", Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пришел на праздничный концерт в московских "Лужниках", посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Глава государства поднялся на сцену, откуда начал свое обращение к собравшимся на трибунах.

Ранее в четверг президент по видеосвязи пообщался с представителями общественности Крыма и Севастополя, а также провел совещание по социально-экономическому развитию полуострова.

В праздничном концерте принимают участие такие артисты, как "Хор Турецкого", группа "Руки вверх", Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Олег Газманов и другие.

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