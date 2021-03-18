YouTube разблокировал аккаунт телеканала "Вести.Крым"

ТАСС, 18 марта. Аккаунт телеканала "Вести.Крым", ранее заблокированный на неделю на видеохостинге YouTube, был разблокирован. Об этом ТАСС сообщил директор ТРК "Вести.Крым" Александр Минаков.

"Буквально полчаса нас разблокировали. Когда нас заблокировали, предъявили кучу претензий, а когда разблокировали - никаких объяснений. Вот и все", - сказал Минаков.

Ранее Минаков сообщал, что причиной для введения ограничений стала публикация двухлетней давности, к которой была прикреплена видеохроника времен Великой Отечественной войны. По мнению руководства телеканала, блокировка связана с тем, что жители Крыма и Севастополя 18 марта отмечают 7-ю годовщину воссоединения с Россией.