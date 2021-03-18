В рамках цифровой образовательной среды будет публиковаться контент про учителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует в рамках внедрения цифровой образовательной среды публиковать на онлайн-площадках видеоролики про лучших учителей и воспитателей страны для распространения их методик и опыта. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Сергей Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего" в Санкт-Петербурге.

В ходе общения с министром учитель из Новороссийска предложила создать телеканал, который бы транслировал программы про образование, школы и учителей.

"Хорошее, правильное предложение абсолютно, я знаю, что в некоторых регионах такие каналы есть, точно есть Москве, и кстати, этот канал пользуется большой популярностью. Мы в рамках создания цифровой образовательной среды, как раз и планируем, в том числе может быть не как канал, но, чтобы там были фильмы с работой учителя, чтобы там транслировались определенные ролики про учителей-новаторов и директоров, про учителя года, про воспитателя года <...> Для чего конкурс проводится - для повышение престижа работы учителя и для того, чтобы найти талантливых учителей",- ответил министр и добавил, что доступ к контенту будут иметь учителя и школьники.

Кроме того, по словам Кравцова, в рамках цифровой образовательной среды также планируется создать навигатор, который поможет школьникам, в том числе из сельской местности, удаленно знакомиться с вузами, чтобы облегчить поиск высшего учебного заведения для поступления. На площадке подростки также смогут пообщаться с представителями вуза. Как отметил министр, сейчас в этом пилотном проекте задействованы 15 регионов РФ.

Об эксперименте

В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). В Минпросвещения поясняли, что главная цель внедрения ЦОС - создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России.

Эксперимент предполагает оснащение школ нужной инфраструктурой, предоставление им доступа к высокоскоростному интернету, разработку образовательного контента.