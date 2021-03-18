Эксперт заявил о росте числа умерших в 2020 году во всех регионах России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Рост числа умерших в 2020 году отмечался во всех субъектах РФ, самая негативная динамика была зафиксирована в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Об этом в четверг сообщил директор Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Сергей Рязанцев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

"В 2020 году не было ни одного региона России, где бы не наблюдался рост числа умерших в сравнении с 2019 годом. Но темпы отличались. Минимальный рост числа умерших был в Бурятии, Адыгеи и Севастополе, где потери выросли только в диапазоне 6-7,5%, а максимальный - в национальных республиках Северного Кавказа - это Ингушетия, Дагестан, Чеченская Республика. Как показывают наши исследования, это обусловлено еще этнокультурным фактором, когда меры ограничения ковида не очень работали, люди все равно собирались массово", - сказал он.

Ученый констатировал, что на фоне пандемии демографическая ситуация в России ухудшилась. "За 2020 год, по предварительной оценке Росстата, численность населения страны сократилась более чем на полмиллиона человек. Это стало самым масштабным сокращением численности населения за последнее относительно благополучное десятилетие", - напомнил Рязанцев.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация со смертностью. "В 2020 году число умерших было 2,1 млн человек. Вы видите, что это гораздо больше, чем в предыдущие годы. И здесь виной всему, конечно, избыточная смертность, прежде всего, от коронавирусной инфекции", - отметил он. Россия, продолжил ученый, с 2016 года переживает "вторую волну депопуляции". "Естественная убыль нарастает быстрыми темпами", - выразил обеспокоенность Рязанцев.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России выросла на 17,9% за 2020 год. По данным Росстата, население страны сократилось в 2020 году на 0,5 млн человек до 145,2 млн. Последний раз подобное сокращение численности населения фиксировали 15 лет назад.