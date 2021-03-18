Глава Минпросвещения заявил о нехватке учебников для детей с ограничениями по здоровью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Нехватка учебников для детей с ограничениями по здоровью наблюдается в российских школах, сообщил в четверг министр просвещения РФ Сергей Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего" в Санкт-Петербурге.

"Мы должны помнить о каждом ребенке, в том числе и о ребятах с ограниченными возможностями здоровья. Вы знаете, мы в свое время в ЕГЭ много что сделали - и сопровождение ребят, и обязательно медицинский работник знает точный диагноз каждого сдающего экзамен, шрифт Брайля и увеличение времени на сдачу экзамена <...> Но с точки зрения содержания вопрос требует решения. И с точки зрения учебников. Мы проводили опрос и выяснили, что не хватает этих учебников", - рассказал Кравцов.

По словам замминистра Виктора Басюка, в скором времени ожидаются изменения в стандартах обучения детей с ОВЗ в основной и старшей школе, где предусмотрены адаптивные программы.

"Мы сейчас приступили к разработке старшей школы, чтобы ребята были социализированы, чтобы они обучались с детьми с нормой, но усваивали материал. Нам предстоит серьезная работа с адаптацией программ с методическим центром по учебникам. Нам нужны специалисты, дефектологи помогают сделать это содержание приемлемым для ребенка с любыми сложностями", - добавил Басюк.