В Швеции сообщили о первом летальном случае, возможно, связанном с вакциной AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 18 марта. /ТАСС/. Университетский госпиталь южной провинции Сконе сообщил в четверг о летальном случае пациента, предположительно связанном с вакцинацией препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Речь идет о 60-летней женщине, сообщает телеканал SVT .

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

"Университетский госпиталь Сконе сообщил управлению лекарственных средств о случае смерти пациента из-за предполагаемого побочного действия вакцины. Мы не можем делать заявлений о конкретном пациенте. Этот случай, а также возможная связь смертельного исхода с вакциной изучается управлением лекарственных средств", - пояснила главный врач Университетского госпиталя Даина Сельга.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Такие решения, в частности, приняли Болгария, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Словения, Таиланд, Португалия, Румыния, Франция и Швеция.

Сама компания AstraZeneca в воскресенье опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение данной вакцины, отметив, что преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски и что на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. Той же позиции пока придерживается Европейское агентство лекарственных средств.