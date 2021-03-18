Кравцов считает, что в системе оценок школьников нужно учитывать внеучебные успехи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Оценочная система в школах должна включать внеучебные успехи школьников, которые также могут учитываться при поступлении в вузы. Такое мнение в четверг выразил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего" в Санкт-Петербурге.

"Нам нужно делать акцент именно на содержании и обучении, а экзамены должны быть вторичны. Понятно, что все хотят получить высокие результаты, понятно, что все хотят поступать в вузы со 100 баллами ЕГЭ, на мой взгляд, нам от этого нужно уходить. Есть варианты, мы сегодня обсуждаем, связанные с тем, что нужно максимально учитывать внеучебные достижения школьника, всю траекторию обучения и результаты не только 11-го и 9-го класса. Задача [состоит в том], чтобы ребенок хотел больше учиться и хотел получать знания, а экзамены - это было бы само собой разумеющееся", - сказал глава ведомства.

Кроме того, по мнению Кравцова, эти внеучебные успехи также должны учитываться при поступлении в вузы.