Собянин: Москва, Крым и Севастополь развернули программу сотрудничества регионов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Москва, Республика Крым и Севастополь развернули масштабную программу регионального сотрудничества, в рамках которой активно развивается социальная и экономическая инфраструктура, сказал в четверг мэр столицы Сергей Собянин в олимпийском комплексе "Лужники", где проходит концерт по случаю воссоединения полуострова с Россией.

О чем говорил Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией

"Праздник для всех нас". О чем говорил Путин в годовщину воссоединения Крыма с Россией

"Все исторические решения необходимо кому-то принимать, кому-то на себя брать ответственность. Наш президент Владимир Владимирович Путин принял на себя такую ответственность - ответственность за судьбу Крыма. <...> По его поручению между нашими регионами - Москвой, Крымом и Севастополем разворачивается огромная, масштабная программа регионального сотрудничества. Мы строим, ремонтируем, модернизируем сотни объектов соцкультбыта, детские сады, школы, поликлиники, больницы, восстанавливаем инфраструктуру, благоустраиваем парки, улицы, набережные", - отметил он.

Собянин поздравил жителей Крымского полуострова с годовщиной воссоединения с Россией. "Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь - нашим городом-побратимом. <...> Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым, десятки тысяч крымчан - в Москву. Мы становимся ближе и роднее. С праздником!" - сказал мэр столицы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также поздравил крымчан, отметив, что после воссоединения с Россией Крымский полуостров активно развивается, в том числе построены трассы, аэропорт, газопровод, выросли инвестиции, туристический поток, а качество жизни растет.

"18 марта 2014 года произошло важное событие для истории нашей страны - Крым вернулся в состав России. Наш президент поддержал желание 96% крымчан и севастопольцев, за эти годы жизнь на полуострове улучшилась в разы. <...> Свой вклад в развитие полуострова внесли многие субъекты, Подмосковье - не исключение, все это, конечно, сказалось на качестве жизни крымчан. Но самое главное, что сейчас все жители находятся под защитой России, а это - уверенность в завтрашнем дне", - написал он на своей странице в Instagram.