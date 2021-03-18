Крым стал лидером по бронированию отдыха за первый день нового этапа программы кешбэка

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Крым стал самым популярным направлением бронирования отдыха в рамках стартовавшей в ночь на четверг третьей волны программы кешбэка, говорится на сайте министерства курортов и туризма республики.

"Сегодня ночью стартовал третий этап программы туристического кешбэка, первое бронирование прошло уже на второй минуте продаж. По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм), самыми популярными направлениями в первые часы стал Крым, он лидирует по числу бронирований", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что в десятку регионов-лидеров по бронированию также вошли Татарстан, Башкирия, Калининградская и Тюменская области.

"Крым - это далеко не только пляжный отдых. Это экскурсионные маршруты по дворцовым паркам без очередей и изнуряющей жары - Воронцовский, Лавидийский, Массандровский дворцы. Это горно-пешеходный туризм и все более популярные автомобильные путешествия по живописным дорогам полуострова. И конечно же, Крым - совершенно уникальный курорт для климатотерапии и оздоровления",- приводятся слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Ранее сообщалось, что на втором этапе по программе кешбэка в Крым было приобретено более 9,5 тыс. путевок. Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек.